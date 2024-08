Licata, brucia l’auto di una casalinga: indagini 

Notte di fuoco a Licata. L’automobile di proprietà di una casalinga 45enne francese è stata danneggiata da un rogo in via Calogero De Caro. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia. Al via le indagini per accertare la natura del rogo e chiarire con esattezza quanto sia accaduto.