Licata, cade in casa e non riesce ad alzarsi: salvata dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118

I vigili del fuoco di Licata insieme agli operatori del 118 sono intervenuti in via Nenni, dove un’anziana era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi, nemmeno per aprire la porta d’ingresso per far entrare i soccorritori.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini della signora. Dopo aver forzato una finestra i pompieri sono entrati nell’abitazione della donna, che era ancora a terra, hanno aperto la porta d’ingresso e fatto entrare gli operatori del 118.

L’anziana è stata accompagnata, con l’ambulanza, al Pronto Soccorso del San Giacomo d’Altopasso per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.