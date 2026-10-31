Licata

Licata, furto in una pizzeria del centro: al via le indagini

Secondo quanto documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ad agire sarebbero state tre persone.

Pubblicato 50 secondi fa
Da Redazione

Notte movimentata in Piazza Sant’Angelo a Licata dove una pizzeria è stata presa di mira da alcuni malviventi. L’episodio si è verificato in piena notte, nel cuore del centro, con la vetrina del locale mandata in frantumi e un’intrusione all’interno dell’attività commerciale.

Secondo quanto documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ad agire sarebbero state tre persone. Le registrazioni sono ora al vaglio dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Nonostante i danni provocati dall’incursione, la pizzeria ha già provveduto a riparare la vetrina e a sistemare quanto danneggiato. L’attività, dunque, non si fermerà. Resta adesso il lavoro investigativo dei militari dell’Arma per fare piena luce sull’episodio avvenuto nel cuore della città.

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