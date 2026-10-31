Raffadali e Santa Elisabetta, test per l’elisoccorso: l’area individuata supera la prova

Un elicottero del servizio di elisoccorso in volo alle prime luci dell’alba ha attirato l’attenzione tra gli abitanti di Raffadali e Santa Elisabetta. In tanti si sono chiesti cosa stesse accadendo, temendo che fosse in corso un’emergenza. Nessun incidente: si è trattato di un’esercitazione del personale del 118, finalizzata a verificare l’idoneità di un’area individuata per l’eventuale atterraggio dell’elisoccorso in caso di emergenze particolari.

Il test ha dato esito positivo, secondo quanto riferito dai rispettivi sindaci, Ida Cuffaro e Liborio Gaziano, presenti sul posto per assistere alle operazioni e verificare lo svolgimento dell’esercitazione.

“Raffadali ha adesso un’area sicura per l’atterraggio dell’elisoccorso, pronta a essere utilizzata in caso di emergenza. La sicurezza della nostra comunità si costruisce con la cura, l’efficienza e anche la collaborazione concreta tra le istituzioni”, ha dichiarato la sindaca di Raffadali, Ida Cuffaro. Fanno eco le parole del sindaco Gaziano che dice: “Poter contare su un punto di atterraggio certificato significa garantire a tutti i cittadini di Santa Elisabetta un servizio di soccorso salvavita più rapido, efficace e tempestivo”