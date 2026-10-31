“Eventopoli”, slitta l’interrogatorio dell’onorevole Pisano: la Procura lo vuole in carcere 

Slitta a giovedì mattina l’interrogatorio preventivo del deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, inizialmente previsto per oggi. Il rinvio è stato chiesto e ottenuto dai suoi legali difensori, gli avvocati Silvio Miceli, del foro di Agrigento, e Mattia Filippo Caleca, del foro di Palermo.

La difesa ha rappresentato al giudice per le indagini preliminari la necessità di avere più tempo a disposizione per esaminare gli atti dell’inchiesta, considerato il breve lasso di tempo concesso per prendere visione della documentazione. Il Gip ha accolto la richiesta, fissando il nuovo appuntamento per giovedì mattina.

La vicenda si inserisce nell’ambito dell’inchiesta “Eventopoli” condotta dalla Procura di Agrigento sui finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni turistiche e culturali, con particolare riferimento agli eventi organizzati in occasione del Natale 2022. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il parlamentare Calogero Pisano e l’applicazione di misure interdittive nei confronti di Antonino Insalaco, dirigente del Comune di Agrigento, e Giuseppe Librizzi, dirigente dell’assessorato regionale al Turismo.

I tre sono stati convocati per l’interrogatorio preventivo davanti al giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulle richieste cautelari avanzate dalla Procura. Tra le ipotesi di reato formulate nell’ambito dell’indagine figurano l’associazione per delinquere, il peculato, la truffa aggravata ai danni della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, il falso ideologico e il finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali.