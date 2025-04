Licata, il Rotary Club dona furgone a Don Leo Argento

Il Rotary Club di Licata, guidato dal presidente Tony Ragusa, ha compiuto un gesto di grande solidarietà a favore delle famiglie più bisognose della nostra città.

Domenica, presso la parrocchia Santa Barbara, è stato consegnato a don Leo Argento un furgone frigo, uno strumento prezioso per supportare l’instancabile lavoro dei volontari nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Ma non è tutto! Grazie a un accordo con una importante azienda nazionale, il Rotary Club fornirà anche prodotti alimentari freschi, che saranno distribuiti tramite il furgone donato.

“Un ringraziamento speciale a don Leo Argento e a tutti i volontari per il loro impegno quotidiano. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i soci del Rotary Club Licata, il cui contributo e spirito di servizio hanno reso possibile questa importante iniziativa. Il Rotary Club di Licata conferma il proprio sostegno al territorio e annuncia che altri service sono in programma”, si legge in una nota.