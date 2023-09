Licata, in fiamme distributore automatico di sigarette: indagini 

Si indaga sull’incendio che la scorsa notte ha distrutto un distributore automatico di sigarette posto all’esterno di una tabaccheria in via Campobello, a Licata. Non è ancora chiara la natura del rogo ma nessuna pista è esclusa, compresa quella dolosa. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.

Nelle prossime ore è attesa una relazione che fisserà un primo punto fermo nelle indagini. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.