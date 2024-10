Licata, in fiamme parco giochi della villa comunale: al via indagini

Fiamme all’interno dello spazio giochi della villa comunale Regina Elena. A bruciare i giochini e le giostrine per i bambini. Lanciato l’allarme sul posto tempestivamente sono arrivati i Vigili del fuoco di corso Argentina che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area; intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri per cercare di capire l’accaduto. Quasi sicuramente si tratta di un gesto vandalico a danno della comunità.