Licata, la biblioteca del Liceo Linares intitolata ad Alessia Tardino

Ad un anno dalla strage di contrada Safarello a Licata la biblioteca del liceo classico Linares è stata intitola ad Alessia Tardino la ragazza uccisa, insieme ai genitori e al fratellino, dallo zio Angelo Tardino che, dopo la strage, si suicidò. E’ stata una giornata commovente alla quale hanno partecipato tutti gli studenti e il personale docente. Letture, canti, sono stati eseguiti dai compagni di Alessia Tardino. A scoprire la targa la dirigente scolastico del Liceo Linares, Eliana Tardino.

“Era la decisione più saggia che potessimo prendere per ricordare ogni giorno Alessia, ragazza dedita allo studio ed esempio per i suoi compagni che da quel giorno sono sprofondati in un buio infinito. Durante la cerimonia ho cercato di dialogare con i ragazzi sull’importanza della famiglia e il rispetto verso gli altri”, ha dichiarato la dirigente.