Licata, la Confraternita di San Girolamo consegna 43 pacchi alimentari ai bisognosi

E’ Natale ed è tempo di solidarietà. Sono 43 i pacchi di generi alimentari che la confraternita di San Girolamo della Misericordia, attraverso il clero di Licata, consegnerà ad altrettante famiglie bisognose in occasione delle festività natalizie. L’iniziativa , come accade ogni anno, è stata promossa e coordinata dal Governatore della Confraternita, Angelo Gambino che si è messo al lavoro per assicurare

“Ormai da diversi anni – ha detto Gambino – assicuriamo questo tipo di sostegno. E’ il nostro modo concreto di essere presenti sul territorio svolgendo azioni precise dopo l’emergenza pandemica e la guerra Russia- Ucraina che ha fatto lievitare tutte le spese primarie delle famiglie ed ha colpito i più bisognosi. E’ noto che la nostra economia già provata, siamo nella provincia più povera d’Italia, è stata ulteriormente colpita. Il nostro impegno è costante e dura tutto l’anno e non si limita alla celebrazioni del Giovedì e Venerdì Santo che da tre anni non abbiamo potuto assicurare per la normativa anti Covid 19. Questa iniziativa si aggiunge a quelle già intraprese in altri settori della vita sociale primo fra tutte quelle culturali”.

I pacchi saranno distribuiti, preventivamente ai parroci licatesi, per permettere alle famiglie di poterli ottenere in un clima di solidarietà.

“Noi crediamo – ha concluso Gambino – che la missione del confratello è vivere quotidianamente al servizio dell’altro, anche con piccoli gesti che possono aiutare. E’ quello che in questo Natale 2022 vogliamo fare augurandoci che il nuovo anno ci riservi situazioni migliori”.