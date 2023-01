Licata maramaldo a Castrovillari: 4 a 0

Il Licata vince a Castrovillari e comincia il 2023 con un successo.

Ottiene l’ottava vittoria stagionale e il quinto posto in classifica, in piena zona playoff. Dalla Calabria la squadra adesso si trasferirà in Campania dove mercoledì recupera la sfida con il Santa Maria Cilento.

Tabellino:

Castrovillari – Licata 0 – 4

Castrovillari: Latella, Nembot (1’ s.t. La Ragione), Mirabelli, Cosenza, Longo (30’ s.t. Scandurra), Dorato (40’ s.t. Filomia), Brignola, Asllani, Anzillotta, Dibari (1’ s.t. Santangelo)., Aceto. A dispos. Ammirati, Bonofiglio, Cervillera, Popolo, Romanelli. All. Pugliese

Licata: Valenti, Cusati, Cappello (11’ s.t. Garau), Mudasiru (30’ s.t. Pedalino), Calaio’, Orlando, Pino, Frisenna (32’ s.t. Cristiano), Ouattara (33’ p.t. Saito), Rotulo (36’ s.t. Ficarra), Minacori. A dispos. Sienko, Manna, Asata, Puccio. All. Romano.

Arbitro: Gallorini di Arezzo

Reti: 8’ p.t. Ouattara ®, 45’ p.t. , al 20’ e al 27’ s.t. Saito

Note: Spettatori 600 circa ammoniti: Dibari del Castrovillari e Saito del Licata. Espulsi Aceto (doppia ammonizione) e Anzillotta per gioco falloso, entrambi del Castrovillari.