Licata, minaccia il fratello con una pistola per l’eredità: denunciato

Ci sarebbero questioni di eredità alla base di un pomeriggio movimentato a Licata. Un cinquantatreenne del posto si è presentato armato di pistola sotto casa del fratello per risolvere vecchie ruggini relative alla spartizione dell’eredità.

Non sarebbe la prima lite tra i due congiunti ma l’ultima in ordine di tempo ha fatto scattare l’allarme.

I poliziotti del commissariato di Licata, guidati dal dirigente Giuseppe Garro, sono intervenuti e hanno identificato l’uomo. In una perquisizione sono state rinvenute le munizioni ma non ancora la pistola. Il cinquantatreenne è stato denunciato per detenzione illegale di di munizioni.