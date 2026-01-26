Licata

Licata, Pisciotta e Burgio nuovi assessori della giunta Balsamo

I neo assessori prendono il posto di Carmelinda Callea e Stefania Rolla

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si rinnova la giunta Balsamo dopo le dimissioni di Carmelinda Callea e Stefania Rolla. Nella mattinata odierna, il sindaco Angelo Balsamo ha nominato altri due nuovi assessori. Si tratta di Gloria Pisciotta e Salvatore Burgio; alla prima vanno le deleghe a toponomastica, politiche per la legalità, comitati di quartiere, pubblica istruzione, servizi sociali, solidarietà servizi demografici integrazione culturale democrazia partecipata e rapporti con le istituzioni. Burgio invece si occuperà di politiche per il turismo, politiche giovanili e per lo sport, spettacoli ed eventi, gemellaggi, promozione del territorio, eventi religiosi, politiche culturali, fondazioni.

