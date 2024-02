Licata, spariti 450 euro di fondo cassa dall’istituto Re Capriata: al via indagini

Furto o smarrimento di denaro all’Istituto Tecnico Re Capriata di Licata. Questa mattina sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Licata per indagare su un furto o smarrimento di circa 450 euro che rappresentavano un fondo cassa scolastico. Dopo aver effettuato un primo sopralluogo nel plesso scolastico i militari dell’Arma hanno sentito studenti e personale scolastico per cercare di ricostruire l’accaduto. Secondo qualche informazione, pare che l’astuccio sarebbe stato ritrovato senza però il contenuto in banconote.