L’incendio del bar di Licata è doloso: le immagini delle telecamere di sicurezza

Non ci sono più dubbi. L’incendio che ha danneggiato la parte esterna di un bar in via Palma, a Licata, è doloso. A svelare la natura delle fiamme, appiccate negli scorsi giorni, sono state le immagini delle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale che adesso sono al vaglio degli inquirenti. Tre le persone entrate in azione durante la notte.

Dalle immagini si notano i malviventi cospargere con del liquido infiammabile il gazebo e appiccare il fuoco. Poi la fuga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che fortunatamente sono riusciti a evitare guai peggiori. Adesso le telecamere potrebbero fornire un aiuto importante agli inquirenti e svelare l’identità dei tre.