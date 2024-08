Maxi rissa in un chiosco a Licata, giovane colpito con arma da taglio: diversi feriti 

Una violenta rissa è scoppiata nel cuore della notte in uno degli stabilimenti balneari della costa licatese dove era in corso una serata musicale. Nel locale si è registrato il fuggi fuggi con la stessa sicurezza impegnata a dividere i contendenti. Un giovane è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è arrivato a bordo di un’ambulanza del 118 intorno alle 4 del mattino.

Per lui una profonda ferita ad una gamba causata con ogni probabilità da un’arma da taglio. Secondo i medici che hanno visitato il giovane, sarebbe bastato poco per colpire un’arteria e rischiare il dissanguamento. I tafferugli sono proseguiti anche fuori dal locale, nei vicini parcheggi e altri feriti meno gravi si sono registrati in seguito alla rissa. Danni anche al locale con strutture in plexiglas andate in frantumi e tracce di sangue un po’ ovunque. Ad indagare sono le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire i motivi della colluttazione che secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuta tra 2 gruppi di giovani.