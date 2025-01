Perde il controllo dell’auto e si ribalta, cinquantenne in ospedale

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, alle porte di Licata. Una donna, al volante di una Mini Cooper, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale sanitario. La cinquantenne, rimasta ferita, è stato soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Non sarebbe in pericolo di vita. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.