Pochi medici e turni massacranti, versa la chiusura del reparto Pediatria di Licata

“Non è possibile garantire i LEA, la sicurezza delle prestazioni effettuate, tanto meno garantire i turni h24 nel reparto nonostante le disposizioni di servizio dipartimentali. Pertanto, propongo vista la criticità di personale medico in atto presente presso l’UOS di Licata di sospendere temporaneamente il servizio di pediatria dirottando l’assistenza verso i reparti di Canicattì e di Agrigento”. Cosi il Direttore di Pediatria Agrigento Dott. Giuseppe Gramaglia propone, al commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, la chiusura del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata fino all’assunzione dei pediatri vincitori del concorso di pediatria fatto recentemente dall’ ASP dove sono in graduatoria 20 partecipanti, tutti idonei, tra specialisti e specializzanti.

“Già da oggi pomeriggio non sono in grado di garantire il turno di guardia in Pediatria a Licata poiché l’unico medico presente è in atto in servizio di mattina, ed ha diritto alla smonta alle ore 14″, continua nella missiva Gramaglia. “Il punto nascita farà partorire solo le gestanti che giungono in travaglio di parto

avanzato avvisando la gravida che potrebbe non esserci il pediatra in servizio al momento del parto, l’assistenza al neonato qualora necessaria sarà compito del rianimatore di turno presente, e i bambini, in atto degenti nel reparto di Pediatria se in buone condizioni di salute si dimettono, se necessitano di assistenza si trasferiscono in ambulanza ad Agrigento o a Canicatti”.

Nel frattempo, appresa la notizia, il deputato regionale Angelo Cambiano ex sindaco di Licata, si è recato presso l’Asp di Agrigento per discutere di questa situazione con il commissario Zappia.

“I medici ci sono, già 20 pediatri che hanno vinto concorso, potranno dal 1 marzo assumere incarico, e scongiurare le criticità all’interno del reparto”, dice in una diretta facebook Cambiano. “Giovedi il commissario Zappia si recherà in ospedale per affrontare la situazione; l’ospedale di Licata è un’eccellenza e non possiamo permetterci che un buon reparto come quello di pediatria, fondamentale anche per la comunità, venga chiuso”, ha concluso il deputato regionale.