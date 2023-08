Posto disabili occupato da altre auto all’ospedale di Licata: la denuncia

“A Licata all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso il parcheggio riservato agli invalidi quotidianamente viene occupato da altre auto”. Questa la denuncia di una ragazza in carrozzina impossibilita ad usufruire del posteggio e del marciapiede occupato dalle auto davanti l’ingresso del nosocomio cittadino.

“Stamattina, su sette auto in sosta, sei erano prive di contrassegno disabili, e due gentiluomini hanno poi, giustamente, cercato un cono d’ombra sostando sul marciapiede all’ingresso. Che in questa martoriata città regna inciviltà e maleducazione ormai è assodato, continua la giovane ragazza, ma da utente, avente diritto a quel parcheggio, e semplice cittadino, mi chiedo qualcuno deciderà di trovare un modo per porre fine a questo scempio che si ripete ogni singolo giorno? Chi di competenza interverrà mai davvero?”, conclude rivolgendosi anche al Sindaco Balsamo.