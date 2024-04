Ricettazione e minacce ai poliziotti, denunciato giovane a Licata 

Viene trovato a bordo di un’auto con ferro di dubbia provenienza e per questo fermato per un accertamento. Al controllo però va in escandescenza e minaccia gli agenti di polizia. È successo nella serata di domenica a Licata dove un giovane del posto è stato denunciato per ricettazione e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, peraltro, è risultato sprovvisto della patente di guida. All’indagato viene anche contestato il porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una roncola.