Ribera, furto in un negozio di prodotti enogastronomici: rubati 1.200 euro

Furto nella notte in un’attività commerciale di prodotti enogastronomici di via Ospedale a Ribera. Forzando la porta d’ingresso i ladri hanno prelevato la somma di 1200 euro da una cassetta. A denunciare il furto è stato uno dei responsabili dell’esercizio commerciale. Il danno complessivo è stato quantificato in circa 2 mila euro, coperto da assicurazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione.