Bruciata l’auto di una casalinga nei pressi dello stadio Esseneto, indagini 

Notte di fuoco in via Graceffo, nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Una Lancia Y, di proprietà di una casalinga quarantenne, è stata bruciata. Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio. Sul luogo del rogo, infatti, sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dopo aver visto fuoco e fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del responsabile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.