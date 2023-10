Sea and Rivers day, a Licata raccolti 100 kg di plastica

Si è tenuta tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre la data nazionale “Sea and Rivers day” dell’associazione Plastic Free ODV Onlus, che da quattro anni cerca di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, attraverso appuntamenti di clean up e altre iniziative. 246 le date in tutta Italia, di cui 17 in Sicilia e tre nella nostra provincia: a Licata, Favara e Agrigento. A Licata nella mattinata di domenica si è svolta, in collaborazione con il WWF, una passeggiata ecologica al molo di levante, ricadente all’interno del porto turistico. I volontari, guidati dai referenti locali Giuseppina Alabiso e Tony Rocchetta, hanno raccolto più di 100 kg di plastica e indifferenziato, prevalentemente polistirolo derivante da cassette usate per il pesce.

“Tutta la plastica presente in questi scogli, che si riversa poi nel mare, deteriorandosi, diventa microplastica e nanoplastica, particelle così piccole che vengono ingerite dai pesci e di conseguenza entrano anche nel nostro ciclo alimentare, mettendo a rischio la nostra salute, come dimostrano recenti studi scientifici”.

Gli organizzatori ringraziano quanti sono intervenuti, i referenti del WWF Gino Galia e Sandra Bennici, il porto Turistico “Marina Cala del Sole” per la collaborazione e l’Amministrazione Comunale per il patrocinio. Seguiranno nei prossimi mesi altre iniziative di sensibilizzazione.