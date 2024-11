Torre di Gaffe ha raggiunto la soglia minima per diventare un Luogo del Cuore FAI

“Abbiamo superato i 2.500 voti, raggiungendo 2.608 e posizionandoci giorno 7/11 al 22° posto nella classifica provvisoria. Un risultato straordinario, considerando che Torre di Gaffe non è abitata d’inverno, ma solo d’estate. Questo successo è il frutto del lavoro del Comitato Tutela Torre di Gaffe e del sostegno di chi ha trascorso qui le proprie vacanze, portando questo luogo nel cuore. L’impegno di tutti dà forza e speranza per un futuro migliore al borgo e alla costa circostante, che meritano salvaguardia e valorizzazione.È possibile continuare a votare fino al 10 aprile 2025, e ogni voto è fondamentale per mantenere e migliorare questa posizione. Una volta concluso il censimento, Torre di Gaffe potrà diventare ufficialmente un Luogo del Cuore. Grazie a tutti per aver reso possibile questo passo verso la rinascita di Torre di Gaffe”. Cosi commentano il buon risultato raggiunto al momento della classifica provvisoria Luoghi del cuore Fai il Comitato Tutela Torre di Gaffe.