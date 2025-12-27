Accusati di furto aggravato, scattano sei arresti

Negli ultimi giorni i Carabinieri del Gruppo di Monreale, hanno condotto una serie di interventi che, confermano l’efficacia del dispositivo territoriale dell’Arma e la capacità dei Reparti, di assicurare rapide e puntuali risposte ai reati predatori, tanto nei centri urbani quanto nelle aree montane.

A Villabate, i militari della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato quattro donne di età compresa tra i 19 e i 34 anni, tutte con precedenti specifici, accusate di furto aggravato.

Le indagate sono state bloccate in flagranza, mentre tentavano di allontanarsi da due supermercati con generi alimentari non pagati per un valore di circa 1500 euro che, sono stati occultati tra gli indumenti e i sacchetti per la spesa. L’azione tempestiva dei Carabinieri, supportata da una segnalazione da parte del personale dei punti vendita, ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e chiarire le responsabilità. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti per furto aggravato, per tutte le indagate e applicato le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Villabate con permanenza notturna presso il proprio domicilio e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A Castellana Sicula, i militari della Compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, accusati anche in questo caso di furto aggravato. I due indagati, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno pensato bene introdursi all’interno di un esercizio commerciale e asportare frutta secca per un valore di circa 7000 euro. L’intervento è scattato in pochi istanti, grazie alla sinergia tra il personale della Sezione Radiomobile, della Stazione di Petralia Sottana e, di un militare libero dal servizio che, accortosi dell’azione delittuosa in atto e restando in continuo contatto con i colleghi, li ha indirizzati verso il punto critico. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti e applicato a tutti e gli uomini la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’insieme delle attività mette in evidenza la solidità operativa dei reparti dipendenti dal Gruppo di Monreale, la tempestività delle pattuglie e la costante presenza dell’Arma sul territorio, che continua a rappresentare un presidio fondamentale per la sicurezza e la tutela delle comunità.