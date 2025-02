Auto rubata ritrovata con la scritta ‘la prossima volta paga’

L’auto rubata dieci giorni fa a Bagheria è stata ritrovata in via Perpignano a Palermo con il lunotto posteriore rotto e la scritta sulla carrozzeria: “La prossima volta paga”. E’ l’amara scoperta fatta dal proprietario di una Fiat 500. La segnalazione della vettura è stata fatta da qualche passante che aveva notato il mezzo danneggiato parcheggiato vicino a un supermercato. Sono intervenuti gli agenti di polizia e quelli della scientifica che hanno eseguito i rilievi per cercare tracce utili per risalire ai ladri. La vettura era stata rubata la notte tra il 12 e il 13 febbraio.