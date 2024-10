Aveva aggredito connazionale in piazza Sant’Anna: arrestato

Un tunisino è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito un libico in piazza Sant’Anna, a Palermo, lo scorso 30 settembre. La vittima ha riportato lesioni alla testa. Grazie ai filmati gli agenti sono riusciti a risalire all’aggressore. Gli agenti del commissariato Oreto hanno eseguito il fermo, convalidato dal gip che ha disposto gli arresti in carcere.