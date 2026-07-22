Palermo

Cade da parete rocciosa durante escursione, morto 52enne 

David Shalk, turista tedesco di 52 anni, è morto precipitando da una parete rocciosa dopo avere perso l'equilibrio

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

David Shalk, turista tedesco di 52 anni, è morto precipitando da una parete rocciosa dopo avere perso l’equilibrio. L’uomo si era perso durante un’escursione a Gratteri in contrada Gallefina al confine con Isnello nel Palermitano. Era arrivata una richiesta d’aiuto. Sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino in elisoccorso, i sanitari del 118, ma durante il tentativo di raggiungere l’escursionista si è verificata la tragedia. Il turista è precitato da un’altezza di 50 metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. In zona sono intervenuti anche i carabinieri.

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