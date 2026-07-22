Incendi a Bivona e Santo Stefano di Quisquina; Cinà: “pronti a chiedere lo stato di crisi”

Continua l’emergenza incendi in provincia di Agrigento, dove da giorni diversi roghi stanno interessando vaste aree del territorio, alimentati dalle alte temperature e dal forte vento. Resta particolarmente critica la situazione nel territorio di Bivona, dove il rogo, attivo ormai da due giorni, non è ancora stato domato. A causa delle forti raffiche di vento, le fiamme si sono propagate fino a raggiungere il comune di Santo Stefano Quisquina.

Di fronte all’avanzata dell’incendio, nella mattinata di oggi il sindaco Francesco Cacciatore ha invitato i residenti nelle contrade Canfuto e Bosco Kadera ad abbandonare le proprie abitazioni e sarebbero già oltre cento le persone evacuate dalle due contrade. L’incendio ha provocato anche la chiusura in entrambe le direzioni della Statale 118 ‘Corleonese Agrigentina’, proprio all’altezza di Santo Stefano Quisquina.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, corpo forestale, Protezione civile, Carabinieri, vigili urbani, singoli cittadini. Anche la linea Tim, a causa dell’incendio da ieri non risulta funzionante. “Stiamo predisponendo tutti gli atti per richiedere lo stato di crisi”, comunica il sindaco di Bivona, Milko Cinà.

Anche l’assessore regionale Giusi Savarino si è recata a Castronovo di Sicilia, Bivona, Santo Stefano Quisquina, Prizzi e Cammarata dove ha incontrato i sindaci, visto da vicino la situazione e portato il suo sostegno alle comunità coinvolte. “In queste ore stiamo lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le abitazioni e tutelare i cittadini, ma purtroppo i danni sono già ingenti: ettari di vegetazione andati in fumo, colture devastate e aziende agricole duramente colpite. La Regione c’è. L’assessorato c’è. Siamo al vostro fianco e continueremo a fare la nostra parte con responsabilità, presenza e azioni concrete”, dichiara l’assessore Savarino.