Giudiziaria

Chiedono il pizzo ad un’azienda, due condanne per tentata estorsione

Al dipendente sarebbe stato chiesto di riferire la richiesta di pizzo al titolare della ditta

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Palermo Paolo Magro ha condannato in abbreviato Giuseppe Frangiamore a 6 anni e 8 mesi e Giovanni Montoro a 7 anni e 8 mesi. Erano accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e con la finalità di favorire Cosa nostra.

Gli arresti della polizia di Frangimore e Montoro risalgono a ottobre dello scorso anno. Un operaio che lavorava per un imprenditore preso di mira da Cosa nostra, impegnato un cantiere tra la Zisa e la Noce, sarebbe stato avvicinato dagli imputati. In base alle indagini della squadra mobile, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal pm Giovanni Antoci, al dipendente sarebbe stato chiesto di riferire la richiesta di pizzo al titolare della ditta. Per rendere più esplicite le richieste avrebbero lanciato un bidone pieno di benzina dentro uno dei cantieri finiti nel loro bersaglio. L’imprenditore è stato sostenuto nel corso del processo dall’associazione Addiopizzo. I due imputati sono stati condannati per due dei quattro episodi contestati . Per gli altri capi d’imputazione entrambi sono stati assolti per non aver commesso il fatto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Pestato nella villa comunale e minacciato di morte per ritirare la querela: chiesti 4 rinvii a giudizio 
Agrigento

“Sigilli a garage per attività abusiva di carrozzeria”, Procura dispone il dissequestro dei locali 
Apertura

Sciacca, contributi a un’associazione di famiglia: l’opposizione chiede le dimissioni dell’assessore Dimino
Agrigento

Giunta Sodano, Maria Miccichè nuovo vicesindaco; giura anche Lo Piparo
di Irene Milisenda

Protesta Tir, prosegue blocco al bivio Tumarrano: “non svendiamo il nostro futuro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv