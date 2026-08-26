Colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di un pregiudicato, indagini

Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati, la scorsa notte, contro l’ingresso di casa di un uomo che si trova agli arresti domiciliari in via Rocky Marciano allo Zen a Palermo. Arrivati in zona gli agenti di polizia hanno eseguito i rilievi e sentito i residenti. Poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia si è presentato un uomo di 42 anni che ha detto di essersi ferito cadendo sul vetro. Sono in corso le verifiche ma sembra che le ferite siano state provocate da colpi di arma da fuoco. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. La notte di Ferragosto in via Costante Girardengo, sempre allo Zen, un uomo Vito Genovese di 45 anni è stato ucciso nel corso di una rissa in strada con diversi colpi di cacciavite. Per quel delitto si trovano in carcere un uomo di 34 anni e due minorenni.