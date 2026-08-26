Aggredisce e minaccia i genitori, arrestato 32enne

I carabinieri della stazione di Melilli (Siracusa) hanno arrestato in flagranza un 32enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi. I militari sono intervenuti, insieme alla Polizia locale, dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112 perché l’uomo aveva aggredito e stava minacciando i propri genitori. Dalle indagini, però, è emerso che angherie e maltrattamenti psicologici, sfociati spesso in gravi minacce, andavano avanti da circa due anni. Considerato che il 32enne, anche alla presenza dei militari ha mantenuto un atteggiamento violento e minaccioso, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere a Siracusa.