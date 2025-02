Controllo dei carabinieri, due arresti per droga

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Partinico, con il supporto dei colleghi della stazione di Montelepre, hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che alla vista della gazzella ha accelerato il passo nel tentativo di dileguarsi, è stato fermato per un controllo e trovato con un paio di dosi di droga.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso ai militari di recuperare altri 120 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Qualche giorno prima, sempre a Partinico, i carabinieri della locale stazione, insieme al nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 54enne, già agli arresti domiciliari.

Aveva oltre 80 grammi di marijuana, confezionata in dosi da circa un grammo, pronta per essere immessa sul mercato. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per le verifiche di rito. Entrambi gli arresti sono stati convalidati: per il 46enne è stato disposto l’obbligo di dimora con la permanenza notturna in casa mentre il 54enne è tornato agli arresti domiciliari.