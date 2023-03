Corsa clandestina di pony con incidente: al via indagini

Corsa clandestina in mezzo al traffico all’Albergheria, poi lo schianto contro un’auto dei calessi trainati da un pony. E’ quanto si vede in un video, postato su Instagram, di una gara clandestina che si è svolta in orario notturno in via Mongitore a Palermo. Le immagini, pubblicate dal canale “Sicilia Vhs”, mostrano una competizione tra due driver a bordo dei rispettivi calessi. A un certo punto l’imprevisto. Dopo un centinaio di metri, infatti, uno dei due guidatori non è riuscito a rallentare né a evitare l’impatto con un’auto che lo precedeva. Uno scontro violentissimo dopo il quale il driver è stato sbalzato dal calesse. Anche l’altro sfidante è finito sulla vettura. Polizia e carabinieri, dopo avere visionato le immagini del video, hanno avviato indagini per identificare i due sfidanti e le persone che li seguivano su scooter

L’associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ha deciso di presentare denuncia alla procura di Palermo contro gli organizzatori ed i partecipanti alla corsa clandestina. “Siamo certi che non saremo i soli a denunciare questa vergogna che questa volta ha avuto un epilogo tragico ma l’appello è alla popolazione siciliana perché denunci queste situazioni anche mentre sono in svolgimento, non dimentichiamo che attorno a queste corse c’è un giro di scommesse spesso di diverse decine di migliaia di euro, scommesse gestite spesso direttamente dalla mafia”, fanno sapere dall’associazione. A Palermo le corse clandestine di cavalli si ripetono con una certa frequenza. Appena alcuni giorni in via Regione Siciliana la polizia è riuscita a individuare uno dei partecipanti alla gara e denunciarlo. Anche in quel caso a seguire e proteggere i due cavalli in gara tantissimi giovani a bordi di scooter che bloccano il traffico per consentire ai due contendenti di sfidarsi.