Crolla balcone, 56enne in ospedale in gravi condizioni

Una donna di 56 anni Gizella Nazs, nata in Ungheria, e residente a Palermo è stata trasportata in ospedale Civico col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi. E’ successo a Palermo in via Paolo Emiliani Giudici a pochi passi dalla stazione centrale. La donna si trovava fuori, pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta ha provocato gravi ferite alla donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. “Solitamente il pomeriggio ci mettiamo sotto questi balconi per prendere un po’ di fresco – dice un anziano nei pressi del palazzo dove è avvenuto il crollo – E’ successo tutto improvvisamente. Speriamo che la donna non sia troppo grave”.