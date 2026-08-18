Palermo

Danneggiata l’auto di un sacerdote: al via le indagini della Polizia

Don Ugo Di Marzo della parrocchia di Maria Santissima delle Grazie, a Roccella, ha trovato la sua auto ricoperta di olio motore

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

La polizia indaga sul danneggiamento dell’auto del sacerdote don Ugo Di Marzo della parrocchia di Maria Santissima delle Grazie, a Roccella, che ha trovato la sua Hyundai, parcheggiata sotto casa dei genitori, ricoperta di olio motore. L’episodio si è verificato tra la sera di domenica e le prime ore del mattino di ieri. Dopo aver scattato due foto e aver indagato nel quartiere, don Ugo è andato a sporgere denuncia al commissariato Zisa-Borgo Nuovo, dando il via alle indagini. La polizia sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

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