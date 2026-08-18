Danneggiata l’auto di un sacerdote: al via le indagini della Polizia

La polizia indaga sul danneggiamento dell’auto del sacerdote don Ugo Di Marzo della parrocchia di Maria Santissima delle Grazie, a Roccella, che ha trovato la sua Hyundai, parcheggiata sotto casa dei genitori, ricoperta di olio motore. L’episodio si è verificato tra la sera di domenica e le prime ore del mattino di ieri. Dopo aver scattato due foto e aver indagato nel quartiere, don Ugo è andato a sporgere denuncia al commissariato Zisa-Borgo Nuovo, dando il via alle indagini. La polizia sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.