Droga pronta per essere spacciata in appartamento: un arresto

La Polizia di Stato continua, incessante, l’azione di contrasto allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio palermitano, ed in tale contesto ha proceduto all’arresto di F.V., 26 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, nel corso di articolate attività info investigative, con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno sottoposto a controllo un appartamento di via Lincoln nella disponibilità di F.V..

L’infallibile fiuto del cane antidroga “King” ha consentito di rinvenire, nascoste, in varie parti dell’abitazione, 725 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in tre panetti del peso di 100 gr. ciascuna e diversi pezzi della stessa sostanza per un peso di 425 gr., trovato anche un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento della droga.I poliziotti hanno inoltre rinvenuto materiale e strumentazione varia per l’installazione di una piantagione indoor di sostanza stupefacente del tipo marijuana, (lampade, ventilatori, fertilizzanti, additivi, nonché semi di marijuana).

Il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la droga, il materiale per il suo confezionamento, e la strumentazione per l’istallazione della piantagione indoor, sono stati posti sotto sequestro. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.