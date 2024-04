Droga, scoperti 2.2 chili di hashish a Ballarò: arrestato ventiduenne

Oltre 2,2 chili di hashish sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo in due diverse attività a Ballarò e nei pressi della Stazione centrale. A Ballarò, grazie al fiuto del pastore olandese Anouk, i finanzieri hanno individuato un casolare abbandonato nel quale erano nascosti, dentro il vano destinato all’alloggiamento del contatore idrico, 13 panetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno. Indagini sono in corso per individuare l’utilizzatore del casolare che, da una prima analisi sulle modalità di confezionamento e conservazione, sembrerebbero ricondurre a un ‘grossista’ della piazza di spaccio. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 10mila euro.

Alla Stazione centrale è stato invece il pastore tedesco Nico a segnalare un ventiduenne palermitano trovato in possesso di diverse dosi di hashish. Nella sua casa nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, le fiamme gialle hanno trovato 100 panetti di hashish, materiale da confezionamento e 23 dosi già pronte per la vendita. Il 22enne è stato arrestato.