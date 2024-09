Furto al Giornale di Sicilia, rubati televisore e smartphone

Un furto si è verificato nella sede del Giornale di Sicilia, a Palermo dove i ladri hanno portato via da una stanza un televisore, un monitor e tre smartphone aziendali. Indaga la polizia. Una persone faceva da palo, mentre l’altra si è arrampicata per entrare nella stanza, da dove ha calato gli oggetti rubati. I due sarebbero fuggiti lungo la via Lincoln in direzione della stazione ferroviaria.