In casa con 75 grammi di cocaina, arrestato impiegato 

I carabinieri della stazione di Bagheria hanno arrestato un impiegato di 28 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dove vive con la madre sono stati trovati 75 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, consistente in tre bilancini di precisione, un taglierino, forbici, cucchiai, accendini e bustine in cellophane. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.