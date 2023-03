In casa con cocaina e 11 mila euro in contanti, arrestato

Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, che era in via Candelai, zona della movida cittadina, alla vista dei militari ha lanciato un involucro e ha cercato di scappare tra i vicoletti del centro storico. Per bloccare i carabinieri ha lanciato contro di loro anche una sedia. Poco dopo è stato fermato e portato in caserma. Nell’involucro sono state trovate 21 dosi di cocaina, mentre lui era in possesso di circa 800 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione militari dell’Arma hanno sequestrato 11mila euro in contanti e materiale per il confezionamento di dosi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto provento dello spaccio.