Con autocarro rubato pieno di rame non si fermano all’alt della polizia, caccia ai malviventi 

È successo la scorsa notte in territorio di Sciacca dove almeno tre banditi, forse quattro, si sono dileguati tra le campagne

A bordo di un autocarro risultato rubato e carico di rame certamente provento di furto non si sono fermati all’alt della polizia tentando di scappare. È successo la scorsa notte in territorio di Sciacca dove almeno tre banditi, forse quattro, si sono dileguati tra le campagne.

Non prima però di aver centrato in pieno un albero. Il fiato sul collo della polizia, e il conseguente incidente, hanno probabilmente fatto desistere i malviventi che hanno abbandonato il furgone e sono scappati. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Stradale di Agrigento.  

