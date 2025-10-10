Favara

Ricerche Marianna Bello, il sindaco Palumbo chiede lo stato di calamità per i danni subiti dal maltempo

Le ricerche proseguono, tutte le strade fin qui percorse non hanno dato esito sperato

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Sono passati 10 giorni e di Marianna Bello, la mamma di 38 anni dispersa dopo il nubifragio che si è abbattuto su Favara, non si hanno ancora notizie. Tutte le strade fin qui tentate non hanno purtroppo dato l’esito sperato. Le ricerche continuano.

Questa mattina si è tornato a scavare in altre zone del vallone, “come deciso in seguito ad un confronto con gli enti impegnati nelle ricerche a cui ha partecipato anche il comandante regionale dei vigili del fuoco Michele Burgio che è stato in visita a Favara per ribadire l’impegno del Corpo in questo momento delicato”, ha detto il sindaco Antonio Palumbo che, per affrontare i danni subiti dal maltempo, ha inoltrato la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per sostenere i costi di riparazioni e manutenzioni straordinarie tramite l’interessamento del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, del Ministero dell’Interno, della Presidenza della Regione Siciliana e degli uffici regionali preposti. “L’obiettivo è attuare interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone maggiormente colpite”, ha continuato il primo cittadino che nella serata di ieri, ha voluto partecipare alla veglia di preghiera ospitata dalla Chiesa BMV Mediatrice di tutte le grazie. “Un momento per stringerci come comunità intorno ad una famiglia che ancora spera e aspetta”, ha concluso il sindaco Palumbo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Con autocarro rubato pieno di rame non si fermano all’alt della polizia, caccia ai malviventi 
Favara

Ricerche Marianna Bello, il sindaco Palumbo chiede lo stato di calamità per i danni subiti dal maltempo
Caltanissetta

Ruba la borsa a una donna intenta a pregare in chiesa: ventisettenne arrestato
Politica

Porto Empedocle, l’opposizione all’attacco dell’amministrazione Martello
Agrigento

Agrigento, il Comando provinciale dei Carabinieri apre le porte della caserma per le Giornate FAI d’Autunno
Catania

Tenta il furto in un edificio dismesso: i Carabinieri arrestano un 47enne