Lancia pietre e aggredisce Carabinieri: arrestato

Ha molestato passanti e residenti di un condominio. Poi ha lanciato pietre e aggredito i carabinieri che cercavano di bloccarlo. E’ successo in via Lincoln a Palermo dove i militari hanno arrestato un 34enne originario del Mali per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo è stato bloccato e portato in caserma. Il gip ha convalidato l’arresto.