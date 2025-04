Maltratta, minaccia e violenta la moglie, arrestato 35enne

Violentata, maltrattata e minacciata di morte dal marito davanti ai figli di 5 e 7 anni, una donna 33enne originaria di Palermo, ha avuto il coraggio di denunciare i fatti ai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, che hanno arrestato l’uomo in flagranza differita.

La vittima ha raccontato che il 7 aprile scorso, è stata costretta dall’uomo, 35 anni, romano, con precedenti, ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, condotta comprovata anche dalle registrazioni audio. La 33enne ha anche riferito di non aver mai presentato querela, richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, fatto ricorso a cure mediche, rifiutando il collocamento in una struttura protetta, restando invece con i figli piccoli presso la sua abitazione, in località Villaggio Falcone.

La sera dell’8 aprile scorso, i Carabinieri hanno arrestato il 35enne, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi ai danni della moglie convivente. L’uomo è condotto nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari