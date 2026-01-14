Maxi piantagione di marijuana e furto di energia, arrestato 40enne

I Carabinieri della Compagnia di Monreale nelle prime ore della mattinata del 13 gennaio 2026, hanno inferto un duro colpo al fenomeno della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando un 40enne del posto, incensurato, ritenuto responsabile di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.

L’intervento, scattato all’alba, è il risultato di una meticolosa attività info-investigativa che, ha consentito ai militari della locale Stazione Carabinieri di raccogliere elementi indiziari a carico dell’uomo. Questi con i suoi movimenti, ha fatto sorgere il dubbio negli operanti, circa la gestione di una serra indoor all’interno della propria villa. La perquisizione domiciliare ha tolto ogni dubbio e permesso, ai tutori dell’ordine, di rinvenire un’area interamente dedicata alla coltivazione di marijuana, allestita con cura e dotata di attrezzature professionali.

I numeri dell’operazione parlano chiaro: 110 piantine di marijuana in fase di crescita, 953 grammi di marijuana già essiccata e suddivisa in sei buste termosaldate pronte per essere immesse sul mercato, numerosi fertilizzanti, apparecchiature tecniche per il riscaldamento e la ventilazione, indispensabili per la coltivazione della sostanza stupefacente.

Gli accertamenti tecnici effettuati con il supporto dei tecnici Enel, hanno inoltre consentito di appurare che l’intero impianto, era alimentato tramite un pericoloso allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che, ha procurato non solo un danno per l’azienda stimato in circa 300.000 euro ma anche configurato, il reato di furto di energia.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma nel contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.