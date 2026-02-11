Apertura

Muore a 20 anni per complicanze da otite: sequestrata la cartella clinica di Denise Lo Cascio

Secondo il personale sanitario, si sarebbe verificata un’epatite fulminante, probabilmente scatenata da una reazione avversa ai farmaci somministrati

Denise Lo Cascio 20 anni di Palermo, dopo dodici giorni di ricovero in ospedale non ce l’ha fatta. Ricoverata al Policlinico di Palermo presentava i sintomi della sindrome di Gradenigo, una complicanza severa dell’otite che interessa i nervi cranici e la muscolatura oculare. Il coinvolgimento delle adenoidi ha reso necessario un intervento chirurgico nel reparto di Otorinolaringoiatria. Dopo l’operazione erano emersi segnali incoraggianti. I medici avevano avviato una terapia massiccia con antibiotici e cortisone, tenendo sotto costante controllo la funzionalità renale. Ma le analisi successive hanno rivelato un improvviso innalzamento delle transaminasi, rendendo indispensabile il trasferimento al reparto di Epatologia. Quando le condizioni sono ulteriormente peggiorate, è scattato il trasferimento d’urgenza all’Ismett, ma per Denise non c’è stato nulla da fare. Secondo il personale sanitario, si sarebbe verificata un’epatite fulminante, probabilmente scatenata da una reazione avversa ai farmaci somministrati. Intanto la procura ha disposto il sequestro della documentazione clinica per fare piena luce sull’accaduto. I familiari, devastati dal lutto, chiedono verità e giustizia. (Diretta Sicilia)

