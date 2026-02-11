Messina

Campagna diffamatoria sui social contro i giudici, arrestato

L'uomo ha insultato e minacciato quasi quotidianamente i magistrati del distretto catanese diffondendo falsità sul loro conto

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Durante il processo che lo vedeva imputato, attraverso social e app di messaggistica ha accusato numerosi magistrati del distretto di Catania, pur sapendoli innocenti, di omissioni di atti d’ufficio e falso in atto pubblico; inoltre li ha offesi e minacciati anche di morte, pubblicando inoltre post, messaggi e videomessaggi denigratori quasi quotidianamente. Per questi motivi un 50enne residente nella provincia di Frosinone è stato arrestato dalla Polizia su delega della Procura di Messina in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per i delitti di atti persecutori aggravati dall’impiego di strumenti telematici, calunnia e istigazione a delinquere.

A ricostruire quanto accaduto sono state le indagini svolte dalla sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Messina, coordinata dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Catania, con il supporto della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Squadra Mobile di Frosinone. Il comportamento dell’uomo, che ha insultato e minacciato quasi quotidianamente i magistrati del distretto catanese diffondendo falsità sul loro conto, ha indotto alcuni dei magistrati raggiunti dalle offese a cambiare abitudini di vita.

Il Tribunale di Catania ha dovuto adottare provvedimenti di rafforzamento di misure di sicurezza nei pressi dell’aula dove era in corso di celebrazione il processo a suo carico. L’indagato avrebbe agito in concorso con alcuni suoi sostenitori, iscritti a una sedicente associazione dallo stesso fondata, istigando questi ultimi a condividere on line i contenuti calunniosi e diffamatori, amplificandone così la risonanza mediatica.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, grosso masso in strada: interrotta la viabilità
Messina

Campagna diffamatoria sui social contro i giudici, arrestato
Apertura

Muore a 20 anni per complicanze da otite: sequestrata la cartella clinica di Denise Lo Cascio
Lampedusa

Nuovo sbarco a Lampedusa, 95 migranti sull’isola
Messina

In bici elettrica e contromano su A18, fermato 23enne
Trapani

Partorisce in auto dopo corsa in ospedale: coppia scortata dai Carabinieri
banner italpress istituzionale banner italpress tv