Nasconde cocaina sotto la pedana della Vespa, arrestato 23enne

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia di Stato ha arrestato a Palermo un 23enne. Il giovane è stato fermato a bordo di una vespa nella zona di via Dante e sotto la pedana dello scooter gli agenti hanno trovato due scatoline in metallo ancorate alla scocca della Vespa con una calamita. All’interno c’erano 21 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi e due dosi di 4 grammi ciascuna di hashish. La droga e il denaro che il giovane aveva con sé, 360 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato.