Nascondeva fucile con matricola abrasa, arrestato 54enne

Nascondeva un fucile da caccia rubato. Per questo motivo i carabinieri di Palermo hanno arrestato un uomo di 54 anni nativo di Borgetto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta dei militari nel corso di un servizio svolto con i colleghi delle Stazioni di Montelepre e Camporeale e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. Nel ripostiglio, nascosti tra i vari oggetti, i carabinieri hanno trovato un altro fucile doppietta calibro 9 sempre con canne mozze e privo di matricola, 32 munizioni di vario calibro e, all’interno di una scatola di scarpe, 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi.

L’attività di ricerca estesa anche ad una stalla in uso all’indagato ha permesso di rinvenire nei pressi di un albero, occultata sotto delle pietre, un’arma clandestina. L’indagato con dei tubi in ferro e chiavi inglesi, aveva costruito un fucile artigianale risultato idoneo allo sparo e carico con una cartuccia calibro 9. Per l’uomo sono scattati domiciliari